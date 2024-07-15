شكرا لقرائتكم خبر عن قصة بطل أولمبى.. خضر التونى بطل رفع الأثقال صاحب ذهبية أولمبياد برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 فى نسختها رقم 33 والتى تبدأ خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل، وهناك قصص لأبطال مصر السابقين الذين أبهروا العالم أجمع وحصدوا ميداليات أولمبية وسطروا التاريخ الأولمبي للفراعنة ، وسنكون اليوم مع صاحب باكورة ميداليات مصر فى الأولمبياد، وهو خضر التوني بطل مصر الأولمبي في رفع الأثقال.

يعتبر خضر التوني أفضل لاعب لرفع أثقال فى التاريخ، حيث تم وضع اسمه في صدارة قائمة عظماء الأثقال فى التاريخ.

خضر التوني هو نجم المنتخب الوطني لرفع الأثقال والحاصل على الميدالية الذهبية بأولمبياد برلين عام 1936 ورغم مغادرته عالمنا في سن صغير إلا أنه حفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة المصرية والعالمية فى هذه الفترة.

كان الطفل المصري المولود في 1916، والمشهود له بالقوة منذ نعومة أظافره يهوى رفع الأثقال وحمل الأوزان حتى قرر أن يمارس هوايته بشكل أكثر احترافية وذلك عندما اشترك بنادي شبرا الرياضي عام 1934 والذي لم يمض كثيرا حتى بدأ لمعان نجمه بتحقيق انجازات كبيرة على مستوى المحافظات وبطولات الجمهورية.

وواصل خضر تفوقه الملحوظ حتى انضم للمنتخب المصري عام 1936 ليلتحق بالبعثة المصرية المشاركة بأولمبياد برلين وهو في سن الـ19 من عمره، حيث لعب التوني منافسات وزن 75 كجم والتي كان يحتكرها الألمان وقتها ببطليهما أزماير رودولف صاحب ذهبية لوس أنجلوس 1932 والذي سجل الرقم القياسي العالمي باسمه وأدولف فنجر المرشح الثاني للبطولة.

وفي مفاجأة للحضور وأبرزهم أدولف هتلر، فاجأ البطل المصر الجميع بمجموع رفعات وصل إلى 387,5 كجم انتزع بها الميدالية الذهبية من أبطال ألمانيا الذين حلوا خلفه في المركزين الثاني والثالث.

فخرج لفظ "مستحيل" من الرئيس النازي هتلر في فزع عندما شاهد التوني يتألق ويتفوق على كل لاعبي العالم، ويخطف ذهبيتي رفع الأثقال من أبطال ألمانيا، فيتوتر ويخرج عن شعوره، ويصدم ببطل “حقق المستحيل”.

وهنا حكاية قصته المشهورة مع هتلر بالرغم من صدمته حين صافحه في المنصة بعد تفوقه على أبطال ألمانيا لتهنئته بالفوز قائلًا له: تمنيت أن تكون ألمانيًا وأريدك أن تعتبر ألمانيا وطنك الثاني.

وفي منافسات لندن 1948 كان التوني قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الميدالية الأولمبية الثانية في دورة لندن 1948 وكانت أول دورة أولمبية تقام عقب انتهاء الحرب العالمية وعقب وصول البعثة المصرية إلى لندن بأسبوع أصيب معجزة العالم خضر التوني بطل رفع الأثقال، وأمر طاهر باشا رئيس البعثة بدخوله المستشفى للعلاج فورًا وعدم السماح له بالاشتراك، وبعد دخول خضر التوني المستشفى رفض إجراء عملية جراحية في الزائدة الدودية وطالب الأطباء بالعلاج فقط، وفي أثناء بطولة رفع الأثقال بالدورة حضر خضر التوني وأجرى عملية الميزان فعلا وهو في وزن المتوسط وهو مريض ورفع ثلاث رفعات فقط في الخطف والضغط والنطر ثم سقط بعد ذلك على حلبة البطولة وقال “إن حبي لوطني مصر دفعني للاشتراك رغم المرض ومنع الأطباء”.

ولم يتوقف “التوني” عند هذا الحد بل واصل البطل المصري تألقه بتحطيم الأرقام القياسية والفوز ببطولة العالم في 3 نسخات أعوام 1946 و1949 و1950 والحصول على برونزية 1951.

وسمي احد اهم شوارع مدينة نصر باسم البطل الاولمبي خضر التوني تخليدا لاسطورته .