شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد بلدية المحلة .. غياب 11 لاعباً عن الأبيض فى لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره بلدية المحلة فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

الزمالك ضد بلدية المحلة

ويغيب عن الزمالك في مباراة بلدية المحلة 11 لاعباً هم: "محمود الونش ومحمد عبد الشافى وأحمد حمدى ومحمود شيكابالا ومصطفى الزناري وسيف الدين الجزيري للإصابة، وزيزو ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد وزياد كمال للتواجد مع المنتخب الأولمبى فى باريس، وناصر منسى لأسباب فنية".

وفاز الزمالك على الطلائع بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة، فيما خسر بلدية المحلة من المصري البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق بلدية المحلة بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الانتصارات المحلية.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبلدية المحلة في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويبدو التشكيل المتوقع فى مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة مكونا من:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: سيد نيمار- عمر جابر- حمزة المثلوثي - أحمد مجدي.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر- نداي.

خط الهجوم: أوباما- مصطفى شلبي.