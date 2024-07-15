شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقدم المدير الفنى الجديد لكرة اليد فى مؤتمر صحفى بحضور قنصل الدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

عقد النادي الأهلي مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم، الإثنين، بمقر النادي بالجزيرة، لتقديم ستيفان مادسن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد رجال، فى حضور خالد العوضى مدير النشاط الرياضى بالقلعة الحمراء وخالد مرتجى أمين صندوق النادى الأهلى و قنصل الدنمارك برنيلا يونسين.

وشهد المؤتمر حضور كافة وسائل الإعلام (القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية)، لتقديم المدير الفني الدنماركي، والرد على أسئلة الإعلاميين.

يذكر أن ستيفان صاحب سيرة ذاتية قوية حافلة بالإنجازات مع الأندية والمنتخبات التي تولى تدريبها؛ خاصة أنه أحد الأسماء الكبيرة في عالم كرة اليد.

التعاقد مع ستيفان يأتي في ضوء الجهود التي يقوم بها مجلس إدارة النادي للتعاقد مع أفضل الأسماء للمنافسة بقوة على حصد البطولات.