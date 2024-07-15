شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يواجه شبح الغياب عن الأهلي لنهاية الموسم بسبب السمّانة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه عمرو السولية لاعب وسط الأهلي شبح الغياب عن الفريق لنهاية الموسم الجاري بعدما كشفت الفحوصات التي خضع لها مؤخراً إصابته بشد في السمّانة.

وتعرض السولية للإصابة في مران الفريق مساء الخميس الماضي ليتم استبعاده من بيراميدز التي أقيمت الجمعة الماضى في الدوري، وفاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل غيابه عن مباراة مودرن سبورت غدا، الثلاثاء، فى الدوري.

ويحتاج السولية للعلاج فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع فى الأهلي، ما يعني إمكانية غيابه عن مباريات الفريق لنهاية الموسم الجاري.

ويستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الاهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 60 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز في 19 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 57 هدف وتلقت شباكه 22 هدف.

فيما يحتل مودرن سبورت المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق 12 فوز وتعادل في 11 مباراة وخسر 6 مواجهات وسجل 31 هدفا وتلقت شباكه 21.