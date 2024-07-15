شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يد الأهلى الجديد: الجماهير الحمراء سر اختيارى تدريب الفريق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

,أكد الدنماركى ستيفان مادسن ، المدير الفنى الجديد للأهلى، أن جماهير القلعة الحمراء السر وراء اختياره تدريب الفريق الأحمر لمدة سنتين. وقال المدير الفنى للأهلى خلال المؤتمر الصحفى لتقديمه، إنه يعلم قيمة الأهلى الجماهيرية التى تطالب بالبطولات، مشيرا إلى أن لديه خطة فى دعم الفريق باللاعبين الناشئين.

وأضاف المدرب الدنماركى، أنه يعلم جيدا الضغوطات فى القلعة الحمراء وسيستفيد منها إيجابياً، مؤكدا بدء الإعداد مع اللاعبين من الناحيتين الذهنية والبدنية.

يذكر أن ستيفان صاحب سيرة ذاتية قوية حافلة بالإنجازات مع الأندية والمنتخبات التي تولى تدريبها؛ خاصة أنه أحد الأسماء الكبيرة في عالم كرة اليد.

التعاقد مع ستيفان يأتي في ضوء الجهود التي يقوم بها مجلس إدارة النادي للتعاقد مع أفضل الأسماء للمنافسة بقوة على حصد البطولات.