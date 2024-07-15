شكرا لقرائتكم خبر عن 3 انتصارات تفصل الأهلي عن انتزاع عرش صدارة الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

أمتار قليلة تفصلنا عن نهاية ماراثون مسابقة دوري NILe بعد صراع كبير شهدته المسابقة في جميع المراكز، خاصة قمة جدول الترتيب، حيث أشعل النادي الأهلي المنافسة مع بيراميدز بعدما تغلب المارد الأحمر على الفريق السماوي في لقاء الدور الأول المؤجل، والذي أقيم مساء السبت الماضي، وانتهى بفوز الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

3 انتصارات تفصل الأهلي عن القمة

يحتاج النادي الأهلي للفوز في 3 مباريات فقط ليرفع رصيده إلى النقطة 69 وينتزع صدارة جدول ترتيب الدوري من بيراميدز، بعد هيمنة الأخير على القمة لفترة طويلة، ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 60 نقطة، حصدها بعد خوض 24 مباراة من بينها لقاء الجولة 27 أمام الزمالك الذي تم احتساب فوز الأهلي خلاله اعتباريا بعد انسحاب الفريق الأبيض، ونجح الأهلي في تحقيق 19 انتصارا وتعادل فى 3 مباريات وخسر مرتين، وسجل لاعبو الأهلي 57 هدفاً واستقبلت شباكهم 22.

بيراميدز ينتظر هدايا المنافسين

يحتل فريق بيراميدز المركز الأول فى مسابقة الدوري برصيد 68 نقطة حصدها السماوي بعد خوض 28 مباراة، من بينها 14 فوزا متتاليا، وفاز الفريق إجمالاً في 21 مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الفريق السماوي 51 هدفاً واستقبلت شباكهم 20.

الأهلي يحقق أرقاما قياسية

نجح النادي الأهلي في نسخة العام الجاري من الدوري، في حصد 13 فوزا متتاليا، كان آخرها الفوز على بيراميدز فى اللقاء الماضي، وهو ما منح لاعبي القلعة الحمراء ثقة كبيرة، وليس هذا فقط، بل جاء الهجوم الأحمر فى المقدمة كأقوى خط هجومي بين جميع فرق المسابقة، حيث سجل لاعبو الأهلي 57 هدفاً، فينا يحتل هجوم بيراميدز المركز الثاني بعدما سجل لاعبوه 51 هدفاً.

المباريات المتبقية للأهلي وبيراميدز

يتبقى للأهلي 10 مباريات في مسابقة الدوري، بينما يتبقى لبيراميدز 6 مباريات.

مباريات الأهلي المتبقية:

- مودرن سبورت: 16 يوليو

- بيراميدز: 22 يوليو

- المصري: 26 يوليو

- سيراميكا: 29 يوليو

- البنك الأهلي: 1 أغسطس

- المقاولون العرب: 4 أغسطس

- سموحة: 8 أغسطس

- زد: 11 أغسطس

- انبي: 14 أغسطس

- مودرن سبورت: 17 أغسطس

بينما يتبقى لبيراميدز 6 مباريات هي:

- الأهلي: 22 يوليو

- الزمالك: 28 يوليو

- فاركو: 30 يوليو

- زد: 4 أغسطس

- الداخلية: 14 أغسطس

- طلائع الجيش: 17 أغسطس