سكالوني يعق على مستقبله مع منتخب الارجنتين

ياسر رشاد - القاهرة - علق ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين على إمكانية الإستمرار في منصبه خلال السنوات القليلة الماضية.

ونجح ليونيل سكالوني في قيادة المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي اضافة لحصد لقب كأس العالم في نسخته الأخيرة بقطر.

وقال ليونيل سكالوني في تصريحات عقب نهاية المباراة النهائية للبطولة: “ حتى الآن لدي عقد يمتد لعامين مقبلين ”.

وأضاف سكالوني مازحاً: “ علينا ان نتحدث مع رئيس الإتحاد ليمنحني عقداً يمتد لـ 15 عاماً وسأوقع عليه ”.

وتولى ليونيل سالوني مهمة تدريب المنتخب الأرجنتيني في 2018 بعد تجربة قصيرة مع منتخب الشباب بعد 3 سنوات فقط من إعتزاله كرة القدم كلاعب.

ولعب سكالوني خلال مسيرته الإحترافية لعدة أندية في مقدمتها لاتسيو واتالانتا الايطاليين ومايوركا الاسباني اضافة لنيوأود بويز وراسينج سانتاندير الأرجنتينيين.