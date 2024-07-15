الأرجنتين و"دموع" ميسي تتصدر الصحف العالمية

ياسر رشاد - القاهرة - يتصدر منتخب الأرجنتين، حديث الساحة الرياضية في الساعات الأخيرة، وذلك بعد التتويج الدرامي لـ راقصو التانجو، لبطولة كوبا أمريكا.

وتداولت الصحف العالمية أحداث مباراة الأرجنتين وفوزها التاريخي، بجانب الدراما التي شهدتها من خلال إصابة ميسي وبكاءه، والتتويج بالبطولة.

وكتبت صحيفة أوليه على واجهة موقعها الرقمي "للمرة الثانية.. الأرجنتين بطلة أمريكا"، مضيفة أنه "رغم خروج ميسي للإصابة، سجل لاوتارو مارتينيز هدفًا في الشوط الإضافي الثاني، ليفوز المنتخب على كولومبيا ويتوج بطلًا. الأسطورة مستمرة"، في إشارة إلى تحقيق الألبيسيليستي للقب الرابع تحت إمرة المدرب ليونيل سكالوني.

بينما نشرت لا ناسيون على موقعها خبر انتصار "الألبيسيليستي" معلقة عليه بـ "الأرجنتين البطل دائمًا! فازت على كولومبيا 1-0 في نهائي مبهر وتوجت مجددًا بكوبا أمريكا"، مرفقة بالنبأ صورة ضخمة للاوتارو مارتينيز صاحب هدف النهائي.

كما وصفت الصحيفة بـ "المؤثر" مشهد "إصابة وخروج وبكاء: صورة ميسي تلف العالم".

من جانبها عنونت كلارين في صفحتها الأولى "الأرجنتين بطلة كوبا أمريكا"، مضيفة أن الفريق "فاز في الوقت الإضافي على كولومبيا 1-0 بهدف لاوتارو مارتينيز" وأن ميسي "اضطر للخروج في الشوط الثاني بسبب إصابة في الكاحل".

أما موقع باخينا12 فقد كتب عنوانًا بالبنط العريض "أبطال مرة أخرى. الأرجنتين تعاود التتويج بكوبا أمريكا"، مسلطًا الضوء على أن "أبناء سكالوني صنعوا الفارق في الشوط الإضافي الثاني ومنحوا دي ماريا الوداع الذي كان يحلم به بعد أن ارتدى للمرة الأخيرة القميص السماوي والأبيض".

وعلى افتتاحيته، عنون موقع إنفوباي الإلكتروني "تاريخي: الأرجنتين تهزم كولومبيا 1-0 في الوقت الإضافي وتحصد كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي".