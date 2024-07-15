مادسن: هدفي تحقيق المزيد من البطولات مع اكبر أندية أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الدنماركي ستيفان مادسن، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة بالتواجد في النادي الأهلي، وقال إن لديه شغفًا كبيرًا لتحقيق المزيد من الإنجازات مع الأهلي، النادي الأكبر في قارة إفريقيا.

أضاف مادسن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة، أنه سعيد للغاية للتواجد والتعاون مع نادٍ بحجم النادي الأهلي والذي يتولى رئاسته الكابتن محمود الخطيب، أحد أفضل رؤوس الحربة في تاريخ كرة القدم الإفريقية والعالمية.

وتوجه مادسن بالشكر إلى المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، والكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، على إتمام التفاوض معه بشكل احترافي ومميز، مؤكدًا أن المفاوضات تمت بصورة أكثر من رائعة، وبما يعكس المستوى الاحترافي الكبير للنادي الأهلي في كافة المجالات.

وأكد مادسن أن الأهلي لديه تاريخه الحافل بالبطولات في كافة المجالات، وتؤازره جماهير بالملايين، مشددًا على أن هذه الأجواء تدفع أي مدرب للتفاني والعمل بقوة، واعدًا الجميع بأنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل الفوز بكل البطولات.

وأوضح مادسن أنه شعر بجو العائلة والأسرة الواحدة في أول زيارة له للأهلي، ورغم أنه مكان جديد وثقافة جديدة مختلفة عن قارة أوروبا، إلا أنه سعيد للغاية بخوض هذه التجربة ويثق في نجاحها.