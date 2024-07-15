"حسنى " والمانستيرلى " يوزعان جوائز بطولة التنس الدولية بسبورتنج

ياسر رشاد - القاهرة - أقام نادى سبورتنج حفل توزيع جوائز بطولة التنس الدولية بالنادى فى حضور كل من المهندس ممدوح حسنى نائب رئيس نادى سبورتنج ودينا المانستيرلى عضو مجلس الادارة بتنظم من الادارة التنفيذية بقيادة اللواء رمزى ثعلب مدير عام النادى

ومن جانبه قال ممدوح حسنى نائب رئيس النادى “ ان مجلس الادارة حريص على تكريم المتفوقين رياضيا بشكل سريع فى مختلف اللعبات سواء الفردية او الجماعية وذلك من اجل تدعيم الابطال وتشجيعهم ”

واكد على ان نادى سبورتنج يمتلك كثير من المواهب الرياضية العالمية أمثال البطلة نور الشربينى والبطل زياد السيسى

وأيدته فى الحديث دينا المانستيرلى عضو مجلس الادارة مشيدة بدور ابطال التنس فى الوقت الذى اكدت خلاله على ان نادى سبورتنج ثرى يأبطاله والبطولات التى يحققونها مثل فريق كرة اليد والجولف وايضا كرة القدم

واختتمت المانستيرلى حديثها لافته الى ان هناك ابطال من ذوى الهمم من مختلف اللعبات ولهم مراكز متقدمة