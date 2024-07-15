ستيفان مادسن: جماهير الأهلي اللاعب رقم 1 ولدي إهتمام كبير بالناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المدرب الدنماركي ستيفان مادسن المدير الفني الجديد لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي إلى أنه تابع الفريق في الفترة الأخيرة، ولاحظ أن المدرب السابق الإسباني ديفيد ديفيز قام بعمل كبير، لذلك يجب على الفريق مواصلة العمل بنفس الطريقة وبنفس الشغف لتحقيق الكثير من البطولات.

وشدد مادسن على أنه يهتم كثيرًا بقطاعات الناشئين، ويولي لها اهتمامًا كبيرًا، وهذا ما كان مكلفًا به في الدنمارك خلال الموسمين الماضيين، حيث كان مسئولًا عن إعداد ناشئين مميزين للمنتخب الدنماركي، مشيرًا إلى أنه سوف يهتم كثيرًا بالناشئين المميزين باعتبارهم مستقبل النادي.

وعن الضغوط الكثيرة التي تواجه من يعمل في نادٍ بحجم الأهلي وتاريخه الحافل بالبطولات، أجاب مادسن قائلًا إنه اعتاد على هذه الضغوط في السنوات العشر الأخيرة، ويعلم أن الإنجازات التي حققها الأهلي في المواسم الماضية ستضع عليه مزيدًا من الضغوطات، وأنه سيقوم بتجهيز اللاعبين نفسيًّا وبدنيًّا للتعامل مع مثل هذه الأمور.

ووجه مادسن رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي في ختام حديثه، مؤكدًا أنهم اللاعب رقم واحد في الفريق والداعم الأساسي في الفترة القادمة، مؤكدًا أنه على ثقة من مؤازرتهم باستمرار سواء داخل المدرجات أو خارجها.

وفي ختام المؤتمر حرص الكابتن خالد العوضي على إهداء مادسن قميص الأهلي مدونًا عليه اسم المدرب الدنماركي.