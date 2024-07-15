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خالد العوضي: مادسن أحد أفضل مدربي اليد في العالم

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ياسر رشاد - القاهرة - قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إن التعاقد مع المدير الفني ستيفان مادسن لتولي قيادة الفريق الأول لكرة اليد ‏جاء ضمن سياسة النادي لاستمرار دعم الفريق للمنافسة على البطولات المقبلة‎.‎


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وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي ظهر اليوم بمقر الجزيرة لتقديم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد قال العوضي: ‏‏«هناك دعم كبير من مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لتقديم كل الدعم للنشاط الرياضي وتقييم احتياجات الفرق التي ‏تطمح لتحقيق البطولات وإرضاء جماهير النادي‎».

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع ستيفان مادسن يأتي كونه واحدًا من أفضل المدربين لكرة اليد في العالم وصاحب سيرة ذاتية قوية، ‏وحقق العديد من البطولات في أوروبا ووصيف في مناسبتين‎.‎
وأوضح أن المفاوضات بين الجانبين بدأت مع وكيله قبل مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق ألبورج الدنماركي أمام ‏ الإسباني، مؤكدا أن المدرسة الدنماركية من أهم المدارس في كرة اليد مع المدرسة الإسبانية.‏
وقال العوضي إن مادسن يعرف تاريخ الأهلي جيدا وحجم المتطلبات التي يحتاجها للنجاح مع الفريق وكلها عوامل تلقى دعما كبيرا ‏من مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب‎. ‎

ووجه العوضي الشكر لمجلس الإدارة على الدعم الذي تحظى به إدارة النشاط الرياضي بالنادي وتوفير كل متطلبات الفرق خلال ‏الفترة الماضية.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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