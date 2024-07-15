خالد العوضي: مادسن أحد أفضل مدربي اليد في العالم

ياسر رشاد - القاهرة - قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إن التعاقد مع المدير الفني ستيفان مادسن لتولي قيادة الفريق الأول لكرة اليد جاء ضمن سياسة النادي لاستمرار دعم الفريق للمنافسة على البطولات المقبلة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي ظهر اليوم بمقر الجزيرة لتقديم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد قال العوضي: «هناك دعم كبير من مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لتقديم كل الدعم للنشاط الرياضي وتقييم احتياجات الفرق التي تطمح لتحقيق البطولات وإرضاء جماهير النادي».
وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع ستيفان مادسن يأتي كونه واحدًا من أفضل المدربين لكرة اليد في العالم وصاحب سيرة ذاتية قوية، وحقق العديد من البطولات في أوروبا ووصيف دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.
وأوضح أن المفاوضات بين الجانبين بدأت مع وكيله قبل مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق ألبورج الدنماركي أمام برشلونة الإسباني، مؤكدا أن المدرسة الدنماركية من أهم المدارس في كرة اليد مع المدرسة الإسبانية.
وقال العوضي إن مادسن يعرف تاريخ الأهلي جيدا وحجم المتطلبات التي يحتاجها للنجاح مع الفريق وكلها عوامل تلقى دعما كبيرا من مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.
ووجه العوضي الشكر لمجلس الإدارة على الدعم الذي تحظى به إدارة النشاط الرياضي بالنادي وتوفير كل متطلبات الفرق خلال الفترة الماضية.