شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار أطباء من الرياضيين السابقين لمرافقة البعثة المصرية فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية ، برئاسة الدكتور حسن كمال، الأولية في اختيار الأطبار من الرياضيين السابقين لمرافقة للبعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وحرصت اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية على تجهيز ملف طبي شامل لكل فرد فى بعثة مصر المشاركة في أولمبياد باريس، سواء لاعبين وإداريين ومدربين ومسئولين.

واعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تشكيل البعثة الطبية التي ستتواجد في أولمبياد باريس برئاسة الدكتور حسن كمال.

وتحرص البعثة الطبية على اصطحاب جميع الأدوات الطبية من القاهرة لجميع الحالات المتوقعه خلال منافسات الدورة.

وفضل مسئولو البعثة الطبية المصرية أن يكون هناك ملف طبي خاص للاعبين، يشمل كافة القياسات البدنية والفنية والتقارير وأخبار الإصابات التي يعاني منها كل لاعب سابقا وحاليا.

ووضع مسئولو البعثة الطبية في الملفات الطبية الإداريين والمدربين والمسئولين المرافقين للاعبين من أجل تحديد الأمراض التي يعاني منها كل فرد والأدوية التي يحصلون عليها من أجل مواجهة الظروف الطارئة التي يمكن أن تحدث خلال فترة المنافسات في دورة الالعاب الاولمبية.