شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمود وفا قبل مواجهة بلدية المحلة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره بلدية المحلة في التاسعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويدير الحكم محمود وفا مباراة الزمالك وبلدية المحلة، ويعاونه سمير جمال حكم مساعد أول، وأحمد عبد الغني حكم مساعد ثاني، وأحمد ناصر حكم رابع، وعلى تقنية حكم الفيديو وائل فرحان ومساعده محمود ناصف.

وسبق وأدار مباراة واحدة للزمالك من قبل جاءت في موسم 2019-2020 في دور الـ 32 من كأس مصر أمام الشرقية وفاز فيها الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويبحث نادي الزمالك عن استكمال انتصاراته مؤخرًا مع المدرب جوزيه جوميز، حيث حقق 3 انتصارات وتعادل وحيد خلال آخر 4 مباريات لعبها في الدوري المصري.

وفي المقابل، لم يحقق بلدية المحلة أي انتصار خلال آخر 6 مباريات خاضها في المسابقة المحلية، حيث كان آخر فوز له على حساب الداخلية، يوم 21 مايو الماضي.