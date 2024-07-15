شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ملايين جنيه تثير أزمة بين دسوقى ومخلوف والإسماعيلى بسبب تمديد العقد والان مع تفاصيل الخبر

أصر الثنائى محمد دسوقى ومحمد مخلوف، لاعبا النادى الإسماعيلى، على الحصول على 8 ملايين جنيه فى الموسم لتمديد تعاقدهما مع القلعة الصفراء.

وينتهى تعاقد محمد دسوقى ومحمد مخلوف بنهاية الموسم الجاري مع الإسماعيلى، ودخلت إدارة الدراويش فى مفاوضات مع الثنائى لتمديد تعاقدهما.

وفوجئ مسئولو الإسماعيلى بإصرار الثنائى على الحصول على 8 ملايين جنيه فى الموسم الواحد، فيما عرضت إدارة الدراويش 3 ملايين، الأمر الذى أعاد المفاوضات لنقطة الصفر.

فى سياق آخر، يعيش مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن حالة من الطوارئ بسبب أزمة تغريم النادى 45 مليون جنيه، ويسابق المجلس الزمن لإنهاء هذه الازمة عن طريق إيجاد موارد مادية لتوفير هذا المبلغ على غرار الازمات السابقة التى نجح المجلس فى حلها.



وأيّدت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" حكم قرار غرفة تسوية المنازعات الرياضية، بإلزام النادي الإسماعيلي بسداد مبلغ 860 ألف دولار، للاعب الإيفواري جان موريل، بخلاف فائدة 5%، أي ما يوازي 45 مليون جنيه مصري.



وارتدى جان موريل قميص الدراويش في 8 مباريات فقط بجميع المسابقات خلال موسم 2021-22، بعدما تعاقده مع مجلس يحيى الكومي.



ولجأ اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمحكمة الرياضية الدولية "كاس"، للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي الإسماعيلي منذ ولاية يحيى الكومي لزمام الأمور في النادي.