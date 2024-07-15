شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يستعين بجماهير بورسعيد لشحن حماس لاعبي المصري قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

وافق الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر على تواجد عدد من جماهير بورسعيد خلال تدريبات الفريق بمقر النادي الاجتماعي بمعسكرهم المقام حالياً بالمدينة الباسلة، والذي يمتد لـ 48 ساعة فقط استعداداً لمواجهة المقاولون العرب بالدوري.

وفضل الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، خوض المعسكر فى بورسعيد خلال تلك الفترة، لإعادة تحفيز اللاعبين من خلال تواجدهم بين جماهير الفريق البورسعيدي قبل نهاية الموسم الجاري.



جماهير المصري في مران الفريق



جماهير المصري في مران الفريق

ويستعد النادي المصري بقيادة مدربه علي ماهر لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة الحادية والثلاثين من الدوري من المقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد الحادي والعشرين من يوليو الجاري باستاد برج العرب.

ونجح النادي المصري في السيطرة على المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 29 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً آخر.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدى الثاني لمنافسات بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الموسم الجديد 2024-2025، عن مواجهة المصرى للفائز من كيتارا الأوغندي وممثل ليبيا في الدور التمهيدي الأول.