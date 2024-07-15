شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العوضي: مادسن أحد أفضل مدربي كرة اليد فى العالم ‏ والان مع تفاصيل الخبر

أكد خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلى ، أن التعاقد مع المدير الفني ستيفان مادسن لتولي قيادة الفريق الأول لكرة اليد ‏جاء ضمن سياسة النادي لاستمرار دعم الفريق للمنافسة على البطولات المقبلة‎.‎

‎وأضاف العوضى، فى المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي الأهلي ظهر اليوم بمقر الجزيرة لتقديم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد، ‏‏«هناك دعم كبير من مجلس إدارة النادي لتقديم كل الدعم للنشاط الرياضي، وتقييم احتياجات الفرق التى ‏تطمح لتحقيق البطولات وإرضاء جماهير النادي‎».

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع ستيفان مادسن يأتي كونه واحدًا من أفضل المدربين لكرة اليد في العالم وصاحب سيرة ذاتية قوية، ‏وحقق العديد من البطولات فى أوروبا ووصيف دوري أبطال أوروبا في مناسبتين‎.‎

وأوضح أن المفاوضات بين الجانبين بدأت مع وكيله قبل مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق ألبورج الدنماركي أمام ‏برشلونة الإسباني، مؤكدا أن المدرسة الدنماركية من أهم المدارس في كرة اليد مع المدرسة الإسبانية.‏

وأضاف العوضي أن مادسن يعرف تاريخ الأهلي جيدا، وحجم المتطلبات التي يحتاجها للنجاح مع الفريق وكلها عوامل تلقى دعما كبيرا ‏من مجلس إدارة النادي. ‎

ووجه العوضي الشكر لمجلس الإدارة بالنادى الأهلى على الدعم الذي تحظى به إدارة النشاط الرياضي بالنادي وتوفير كل متطلبات الفرق خلال ‏الفترة الماضية.‏