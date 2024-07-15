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خالد العوضي: مادسن أحد أفضل مدربي كرة اليد فى العالم ‏

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد ـ تصوير كريم عبد العزيز

الإثنين، 15 يوليو 2024 02:28 م

أكد خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلى ، أن التعاقد مع المدير الفني ستيفان مادسن لتولي قيادة الفريق الأول لكرة اليد ‏جاء ضمن سياسة النادي لاستمرار دعم الفريق للمنافسة على البطولات المقبلة‎.‎

‎وأضاف العوضى، فى المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي الأهلي ظهر اليوم بمقر الجزيرة لتقديم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد، ‏‏«هناك دعم كبير من مجلس إدارة النادي لتقديم كل الدعم للنشاط الرياضي، وتقييم احتياجات الفرق التى ‏تطمح لتحقيق البطولات وإرضاء جماهير النادي‎».

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع ستيفان مادسن يأتي كونه واحدًا من أفضل المدربين لكرة اليد في العالم وصاحب سيرة ذاتية قوية، ‏وحقق العديد من البطولات فى أوروبا ووصيف في مناسبتين‎.‎

وأوضح أن المفاوضات بين الجانبين بدأت مع وكيله قبل مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق ألبورج الدنماركي أمام ‏ الإسباني، مؤكدا أن المدرسة الدنماركية من أهم المدارس في كرة اليد مع المدرسة الإسبانية.‏

وأضاف العوضي أن مادسن يعرف تاريخ الأهلي جيدا، وحجم المتطلبات التي يحتاجها للنجاح مع الفريق وكلها عوامل تلقى دعما كبيرا ‏من مجلس إدارة النادي. ‎

ووجه العوضي الشكر لمجلس الإدارة  بالنادى الأهلى على الدعم الذي تحظى به إدارة النشاط الرياضي بالنادي وتوفير كل متطلبات الفرق خلال ‏الفترة الماضية.‏

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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