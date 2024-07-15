شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العوضي: مادسن أحد أفضل مدربي كرة اليد فى العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد ـ تصوير كريم عبد العزيزالإثنين، 15 يوليو 2024 02:28 م
أكد خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلى ، أن التعاقد مع المدير الفني ستيفان مادسن لتولي قيادة الفريق الأول لكرة اليد جاء ضمن سياسة النادي لاستمرار دعم الفريق للمنافسة على البطولات المقبلة.
وأضاف العوضى، فى المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي الأهلي ظهر اليوم بمقر الجزيرة لتقديم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد، «هناك دعم كبير من مجلس إدارة النادي لتقديم كل الدعم للنشاط الرياضي، وتقييم احتياجات الفرق التى تطمح لتحقيق البطولات وإرضاء جماهير النادي».
وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع ستيفان مادسن يأتي كونه واحدًا من أفضل المدربين لكرة اليد في العالم وصاحب سيرة ذاتية قوية، وحقق العديد من البطولات فى أوروبا ووصيف دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.
وأوضح أن المفاوضات بين الجانبين بدأت مع وكيله قبل مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق ألبورج الدنماركي أمام برشلونة الإسباني، مؤكدا أن المدرسة الدنماركية من أهم المدارس في كرة اليد مع المدرسة الإسبانية.
وأضاف العوضي أن مادسن يعرف تاريخ الأهلي جيدا، وحجم المتطلبات التي يحتاجها للنجاح مع الفريق وكلها عوامل تلقى دعما كبيرا من مجلس إدارة النادي.
ووجه العوضي الشكر لمجلس الإدارة بالنادى الأهلى على الدعم الذي تحظى به إدارة النشاط الرياضي بالنادي وتوفير كل متطلبات الفرق خلال الفترة الماضية.
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