شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لـ جوناثان على هامش مران مودرن سبورت لتحديد موقفه من لقاء الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يخضع الكاميروني جوناثان نجويم، ظهير أيسر مودرن سبورت، لاختبار طبي على هامش مران الفريق؛ لتحديد موقفه من مواجهة الأهلي المرتقبة فى الدوري، بعد غيابه خلال المباراة الماضية عن المشاركة أمام المقاولون العرب بسبب الإصابة.

ويعتبر جوناثان واحداً من أهم الأسلحة الهجومية لـ مودرن سبورت، حيث شارك جوناثان في 26 مباراة منذ بداية الموسم الحالي، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 6 أخرى لزملائه بالفريق.

ويختتم فريق مودرن سبورت استعداداته اليوم لمواجهة النادي الأهلي، في المباراة المقرر لها غداً، الثلاثاء، في الجولة 17 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

وكان مودرن سبورت قد تغلب في المباراة الماضية على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في أول لقاء رسمي للفريق بعد وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

واستعان الجهاز الفني لمودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف بالمباريات السابقة للنادي الأهلي في الدوري، خاصة لقاء بيراميدز الأخير، والذي جمع الفريقين السبت الماضي وانتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويسعى جهاز مودرن سبورت لدراسة أهم نقاط القوة والضعف لدى النادي الأهلي، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين بالدوري.

ويحتل مودرن سبورت المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز في 12 لقاء وتعادل في مثلهم، وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 21.