شكرا لقرائتكم خبر عن علي السعيد مديرًا فنيًا لفريق ناشئات الكرة النسائية بالنادي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على تعيين علي السعيد، المدير الفني لفريق دلفي الحالي لكرة القدم النسائية، مديرًا فنيًا لفريق الناشئات بالنادي الأهلي مواليد 2006، ويأتي ذلك في إطار وخطة المارد الأحمر للنهوض بملف الكرة النسائية، حسب المقترح المقدم من قبل شادي محمد مدير جهاز الكرة النسائية بالنادي.

وقرر مسئولو القلعة الحمراء إسناد مسئولية تدريب فريق الناشئات بالنادي للكابتن علي السعيد نظرًا لخبرته الكبيرة في هذه الفئة السنية، بعد تحقيقه 8 بطولات للناشئات في آخر 10 نسخ من عمر البطولة، كان آخرها نسخة العام الماضي على حساب فريق الجونة.

تجدر الإشارة أن علي السعيد تولي من قبل تدريب فريق الترام، ممثل الإسكندرية التاريخي في بطولات للكرة النسائية، وساهم بالوصول به إلى الأدوار النهائية من بطولة كأس مصر للسيدات، وقدم أداء استثنائي مع الفريق الساحلي في الدوري المصري للكرة النسائية، وكان أحد أسباب ضياع الدوري العام من فريق وادي دجلة موسم 2019-2018.

وساهم على السعيد بالتأهل بفريق دلفي من دوري الدرجة الثانية للسيدات، إلى الدوري الممتاز بعد رحيله من الترام مرتين من قبل، بعد تأهل الفريق المرة الأولى موسم 2019-2020، ثم الرحيل عنه وهبوط الفريق لدوري المظاليم، ثم العودة له من جديد وقيادته للتأهل للدوري الممتاز موسم 2021-2022، وانهاء الموسم في ذلك التوقيت في المركز الرابع من الترتيب العام.

وأخطر مسؤولو النادي الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم بمشاركة ثلاث فرق، في مسابقات كرة القدم النسائية المختلفة بداية من الموسم الكروي المقبل، وهم "الفريق الأول- الشابات- الناشئات"، تماشيا مع قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم" كاف، من أجل الحصول على رخصة الأندية المحترفة.

ويجري النادي الأهلي اختبارات لاكتشاف اللاعبات الموهوبات، خلال شهر يوليو الجاري من أجل تكوين قطاع وقاعدة ناشئات لكرة القدم النسائية، حتى تكون نواة وامتدادا للفريق الأول بالقلعة الحمراء، بعدما أعلن من قبل النادي الأهلي رغبته، في المشاركة ببطولة الدوري الممتاز للسيدات وبطولتي الناشئات والبراعم.