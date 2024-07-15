صور الرئيس " السيسى " تزين جدران نادى الصيد بقايتباى

ياسر رشاد - القاهرة - قام نادى الصيد الفرع الرئيسى بمنطقة قلعة قايتباى بالاسكندرية بتعليق صور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على جدران النادى مثلما حدث بفرع النادى بمنطقة محرم بك مع وجود لافتات شكر لسيادته

وجاء ذلك تقديرا لقرار رئيس الجمهورية بإرجاء إخلاء فرع نادى الصيد بمحرم بك بعد ان صدر قرار بإخلائه تمهيدا لازالته لانه ضمن قطعة ارض تجهز لمشروع كبير

ومن جانبه قال الدكتور احمد عثمان مدير عام نادى الصيد للوفد ان الرئيس عبد الفتاح السيسى بقراره انقذ ألاف الاسر واولادهم الذين يمتعون بممارسة الرياضة بفرع محرم بك خاصة عقب تجهيزه على اعلى مستوى من ملاعب وحمامات سباحة بإشادة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى أفتتحه

وأكد عثمان ان مجلس الادرة برئاسة المستشار عبد العزيز ابو عيانة واعضاء النادى يثمنون قرار الرئيس وتدخله من أجل المواطنين والاطفال والشباب