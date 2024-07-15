الأحلام تتحقق.. ميسي ضد يامال في نهائي الفيناليسما

ياسر رشاد - القاهرة - سيكون محبو ومتابعو كرة القدم، علي موعد بمواجهة على صفيح ساخن، تجمع بين منتخب الأرجنتين المتوج ببطولة "كوبا أمريكا" ومنتخب إسبانيا الفائز ببطولة كأس الأمم الأوروبية.

ويدرس مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم، إقامة مباراة نهائي في 2025، يجمع بين منتخب الأرجنتين الفائز بكأس كوبا أمريكا 2024 مع إسبانيا الفائزة ببطولة أمم أوروبا 2024 وجهاً لوجه على الكأس العام المقبل.

وكشف موقع "fox sport" في تقرير له أنه من المتوقع أن يقود ميسي الأرجنتين مرة أخرى، وهذه المرة ضد فريق إسبانيا الصاعد بقيادة اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا لامين يامال، الذي جاء لقاءه الوحيد الآخر مع يامال في جلسة تصوير في عام 2007.

وسيكون النهائي هو أول نهائي للأرجنتين منذ اعتزال أنخيل دي ماريا كرة القدم الدولية، الذي علق حذاءه عقب التتويج ببطولة كوبا أمريكا 2024، لتكون بطولة الكوبا هي المرة الأخيرة التي يمثل فيها منتخب بلاده.

الحلم تحقق.. يامال وميسي وجهًا لوجه

صاحب الأصول المغربية أكثر من صنع فرص في «يورو 2024» بـ19 فرصة، وأكثر لاعب ساهم في أهداف بالبطولة (5 أهداف)، كما حطم رقمًا آخر كان خاضعًا لـ«الجوهرة السوداء»، عندما بات أصغر لاعب يشارك في نهائي «كأس العالم أو أمم أوروبا»، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل باسم بيليه في مونديال 1958 والذي تحقق أمام فرنسا أيضًا.

يامال، بعد التتويج باللقب الأوروبي، علق على الصورة التي ظهر فيها مع ميسي وهو ابن أشهر معدودات، حيث لعبت المصادفة دورًا كبيرًا في هذا المشهد الاستثنائي، مشيرًا إلى أنه لم يتحدث مع ليو، ولكن يتمنى أن يلتقي مع صاحب الكرات الذهبية الثمانية مجددًا.

ولفت صاحب الأصول المغربية إلى أنه يتمنى اللعب ضد ميسي في النسخة القادمة من بطولة الفيناليسما، وهو الحلم الذي احتاج إلى 120 دقيقة فقط ليصبح حقيقة، حيث حصد منتخب إسبانيا لقب يورو 2024 ورد الأرجنتين بالحفاظ على كوبا أمريكا للنسخة الثانية على التوالي.

ميسي ولامين يامال

يامال على خطى الأسطورة

ولم يكتف ليونيل ميسي بالحضور في نهائيات أقدم البطولات القارية والتي انطلقت في عام 1916، حيث عادل رقم التسجيل في أكثر عدد من النسخ (6 بطولات) معادلًا رقم البرازيلي زيزينيو، كما حرّك عداد الألقاب إلى الرقم 45، وهو رقم قياسي غير مسبوق بين الأسماء الرنانة في تاريخ الساحرة المستديرة.

يامال سار على درب ميسي، وكأنه عُمّد بماء السحر، حيث حطم الرقم القياسي لأصغر لاعب يشارك في البطولات الكبرى، عندما لعب أمام كرواتيا وهو يبلغ من العمر 16 عامًا و338 يومًا، كما بات أصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في البطولة بعمر 16 عامًا و362 يومًا في قبل النهائي أمام فرنسا.

ما هي مباراة "فيناليسيما"؟

تقرر إحياء هذه البطولة هذا العام بعد أن وقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونظيره في أمريكا الجنوبية صفقة جديدة في سبتمبر 2021 من شأنها أن تشهد تعاون الهيئتين من خلال مشاركة مكتب في لندن واستضافة أحداث كرة القدم المختلفة.

وكانت أول نسخه حين واجه منتخب إيطاليا، الفائز ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، نظيره منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا، بكأس "CONMEBOL-UEFA"، أو كأس أرتيميو فرانكي.

ونجح المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي في الفوز على نظيره الإيطالي، بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "ويمبلي" وجاءت الأهداف بتوقيع كل من، لاوتارو مارتينيز، آنخيل دي ماريا، بالإضافة إلى باولو ديبالا.

موعد نهائئ مباراة "فيناليسيما"؟

جدير بالذكر أنه تم إقامة أول نسخة من هذه المباراة النهائية التي تجمع بين بطلي كوبا أمريكا واليورو في يونيو 2022 ، لذا من المرجح أن تقام النسخة التالية في صيف عام 2025.

حيث لن يشهد عام 2025، أي مسابقات كبرى في أوروبا أو أمريكا الجنوبية خارج تصفيات كأس العالم FIFA حتى كأس العالم الفعلي في عام 2026، والتي ستكون مشتركة - تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.