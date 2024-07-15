اخبار الرياضه

الالعاب المائية والمظلات بين البحر والجو فى العلمين الجديدة

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ياسر رشاد - القاهرة - يمارس رواد منطقة العلمين الجديدة بعض الرياضات سواء فى البحر او الجو بالساحل الشمالى 

ويتسابق “ العلمينيستا” على الالعاب المائية فى مياة العلمين الفيروزية ما بين ركوب الدونتس او البانانا بوت وسط التقاط الصور فيما بينهم 

كما يمارس البعض الاخر رياضات ركوب المظلات التى تحمل علم مصر 

وتوفر ادارة العلمين الجديدة فريق من الغوص والانقاذ لمتابعة المتسابقين فى المياة مع توفير لايف جاكت لكل متسابق  حتى المتسابقين بالمظلات فوق البحر 

ويجهز مهرجان العالم عالمين بالعلمين الجديدة هذا الموسم مع نهاية الشهر الجارى عدد من المسابقات والبطولات سواء كرة القدم او طائرة وغيرها مع توفير برنامج خاص للأطفال 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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