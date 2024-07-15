مختار : تقدم أبناء سموحة فى البطولة العربية للإسكوش والتنس والسلة

ياسر رشاد - القاهرة - قال أشرف مختار عضو مجلس ادارة نادى سموحة ان هناك تفوق لابناء النادى فى مختلف الالعاب خلال هذه الفترة وذلك فى مختلف الرياضات منها الاسكواش والتنس والسلة وغيرها

واشار الى حصول لاعبى نادى سمًوحه يحيى صالح على المركز الاول وچيدا اسامه على المركز الثانى فى البطوله العربيه للاسكواش تحت ١٣ سنة فضلا عن تأهل فريق ١٢ سنة ناشئين للتنس لدور ال ٨ فى مسابقة الدورى العام لموسم ٢٠٢٤



وتابع مختار بأن لاعبات سموحة يشاركون مع المنتخب الوطنى فىُ بطوله العالم للناشئات تحت ١٧ سنه بقياده كابتن محمود يونس وهم اللاعبات هيا الحلوانى وياسمين الجمال وجودى وليد



وأختتم عضو مجلس ادارة نادى سموحة تصريحاته مؤكدا على ان الاولوية الرياضية لابناء النادى هى اهم ملف لمجلس الادارة الذى اتفق على ان تكون مصلحة اعضاء النادى اهم من اى شىء اخر والكل يعمل معا وفقا لهذا المبدأ