شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبلدية المحلة فى دوري Nile الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك نظيره بلدية المحلة، مساء اليوم الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

س : ما هو موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلدية المحلة ؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبلدية المحلة في الدوري المصري فى الساعة التاسعة مساء اليوم، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

س : ما هي غيابات الزمالك ضد بلدية المحلة

ج: يغيب عن الزمالك في مباراة بلدية المحلة 11 لاعباً هم: "محمود الونش ومحمد عبد الشافى وأحمد حمدى ومحمود شيكابالا ومصطفى الزناري وسيف الدين الجزيري للإصابة، وزيزو ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد وزياد كمال للتواجد مع المنتخب الأولمبى فى باريس، وناصر منسى لأسباب فنية".

وفاز الزمالك على الطلائع بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة، فيما خسر بلدية المحلة من المصري البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

س : ما التشكيل المتوقع للزمالك فى مباراة الليلة؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع فى مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة مكونا من:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: سيد نيمار- عمر جابر- حمزة المثلوثي - أحمد مجدي.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر- نداي.

خط الهجوم: أوباما- مصطفى شلبي.

س : وماذا عن موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري؟

ج: يحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 26.

فيما يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة جمعها من 29 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 18 مباراة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 55.

س : كيف استعد الزمالك لمواجهة البلدية؟

ج: طالب جوميز لاعبى الزمالك بالتركيز على مواجهة بلدية المحلة المقبلة، وعدم التهاون فى حصد الثلاث نقاط فى ظل موقف الفريق الصعب فى ترتيب جدول الدورى مشدداً عليهم بعدم الاستسلام لنغمة فقدان الحماس أو الشغف مع صعوبة المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم.

وشدد جوميز خلال حديثه مع لاعبى الزمالك أن الفترة المقبلة ستكون بمثابة اختبار لجميع اللاعبين، وستشهد منح الفرصة للعديد منهم للوقوف على مستواهم خاصة البدلاء الذين لم تتح لهم إمكانية المشاركة فى المباريات الماضية نظراً لضيق الوقت والضغط الذى كان يعانى منه الفريق.

ويتمسك جوميز باستمرار تطبيق سياسة التدوير بين لاعبى الفريق الأبيض من أجل خلق روح التنافسية بينهم والوقوف على مستوى البعض منهم والذين لم تتاح لهم فرصة المشاركة فى المباريات خلال الفترة الماضية بسبب ضيق الوقت، ومنح جوميز الفرصة للعديد من اللاعبين الشباب فى المباريات الماضية مثل عمار ياسر وأحمد مجدى ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم إيشو، للتأكيد على جودة قطاع الناشئين داخل القلعة البيضاء فضلاً عن مشاركة بعض اللاعبين البدلاء مثل مهاب ياسر ومحمد أشرف روقا.

س : كيف استعد بلدية المحلة لمواجهة الزمالك؟

ج: عكف أحمد كشرى، المدير الفنى لبلدية المحلة، على دراسة الزمالك عن طريق مشاهدة مباراته الأخيرة مع طلائع الجيش للتعرف على نقاط القوه والضعف بالفريق الأبيض لوضع الخطة المناسبة حيث يطمع المدير الفنى فى تحقيق نتيجة ايجابيه أمام الزمالك تكون بمثابة بارقه امل للفريق من الهبوط للقسم الثانى.

وركز كشري طوال الأيام الأخيرة بجانب النواحى الفنية على النواحى المعنوية والنفسية للاعبين في ظل تأزم موقف البلدية فى جدول المسابقة مشدداً على رفضه الاستسلام وانه سيظل متمسكا بالأمل لإنقاذ الفريق حتى آخر لحظه حيث لاتزال هناك خمس مباريات متبقيه للفريق ورغم صعوبة الموقف والمهمة إلا أنها ليست مستحيلة فى كرة القدم.