شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفتقد جهود حميد ماو أمام فاركو بسبب شد العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود لاعبه التنزانى حميد ماو فى مباراة فاركو المقبلة، بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الاصابة بشد فى العضلة الضامة.

ويعكف بسيونى على دراسة مباريات فاركو بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البرتقالى بحثاً عن استعادة الانتصارات الغائبة عن الطلائع.

ويستعد الطلائع لمواجهة فاركو المقرر لها الخامسة والنصف مساء السبت المقبل باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري

وتأهل طلائع الجيش إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على بورفؤاد بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الـ32 لينتظر الفائز من الزمالك وبروكسى فى اللقاء الذى يقام الخميس المقبل.

وتوج الطلائع مع عبد الحميد بسيونى بكأس السوبر المصري على حساب الاهلى لأول مرة فى تاريخه كما يستعد الطلائع لخوض نهائي كأس الرابطة المصرية 2024 أمام منافسه سيراميكا يوم 24 يوليو الجاري على استاد الإسكندرية.

نجح سيراميكا في الفوز على نادي الإتحاد السكندري، بهدف دون رد في نصف النهائي، أما طلائع الجيش فتمكن من التأهل عقب الفوز على نادي المصري البورسعيدي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

ويحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز ثم فاز على البنك الاهلى بهدف دون رد ثم فاز على انبى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع مودرن فيوتشر ثم خسر من المصري بهدفين دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع الجونة سلبياً ثم فاز على بلدية المحلة بهدف دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف ثم تعادل مع سموحة 2-2 ثم خسر من زد اف سى برباعية مقابل هدف ثم خسر من الاهلى برباعية دون رد ثم تعادل سلبياً مع الاتحاد السكندري ثم خسر من الاهلى بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدفين مقابل هدف.