شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام: وجهنا الشكر لوائل الصباغ وتصريحاته لا تعبر عن اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بـ لجنة الحكام أن اللجنة وجهت الشكر للحكم الدولي السابق وائل الصباغ، مع 3 أعضاء آخرين باللجنة، خلال يونيو الماضي، وذلك رداً على تصريحاته الأخيرة.

وقال المصدر، إنه تم توجيه الشكر للصباغ عن العمل فى اللجنة مع 3 أعضاء آخرين، وهم أحمد الجارحي، سعيد عبد الغفار، وأحمد ساهر، بقرار من مجلس الإدارة في 26 يونيو الماضي بعد انتهاء مهمة عملهم، وتم تقديم الشكر لهم، ومن ثم فإن تصريحات الحكم السابق وائل الصباغ الأخيرة هى تصريحات شخصية ولا تدل عن وجهة نظر لجنة الحكام ولا تمت للحقيقة بصلة.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إرسال القائمة الدولية الجديدة للحكام إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى شهر سبتمبر المقبل، بعد إجراء بعض التغييرات عليها، خاصة بعد اعتزال إبراهيم نور الدين.

وائل الصباغ قال فى تصريحات سابقة، إن من حق أى ناد الاعتراض على إدارة الحكم محمد الحنفى لأى مباراة نظرا لعدم اجتيازه الاختبارات البدنية وفقاً للائحة، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل الوسط الرياضى خاصة وأن الحنفى أدار مباراتين بالدورى هما بيراميدز مع المقاولون العرب، والاسماعيلى مع سيراميكا.

وكان المقاولون العرب تقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة للمطالبة باعادة مباراته أمام بيراميدز والتى أدارها الحكم محمد الحنفى.

وكلف مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد عقد اجتماعه مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بمقر اتحاد الكرة، بمراجعة كل المواقف التحكيمية التي أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية والتي وردت بها شكاوى من الأندية بالتحقيق فيها وتقديم تقرير بتوصيات اللجنة حيال هذه المواقف والتي على ضوئها سيتخذ مجلس الإدارة قراره في هذا الشأن.