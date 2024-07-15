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ثلاثي هجومي في تشكيل بيراميدز الرسمي لمباراة النصر في كأس مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق بيراميدز كرونسلاف يورتشيتش التشكيل الذي سيواجه به نظيره النصر عند الثامنة من مساء اليوم الإثنين في دور الـ 32 من الكأس.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: شريف إكرامي، أسامة جلال، أحمد فتحي، محمد الشيبي، محمود دونجا، محمد رضا بوبو، محمود زلاكة، يوسف أسامة، دودو الجباس، مروان حمدي.

ويجلس على مقاعد بدلاء بيراميدز: ميهوب، نادر، أحمد سامي، بلاتي توريه، إسلام عيسى، مهند لاشين، أومسا، لاكاي، ماييلي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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