شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مباراة جمعت الزمالك وبلدية المحلة قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع بلدية المحلة باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويتفوق الزمالك تاريخيًا على نظيره بلدية المحلة، حيث التقى الفريقين في 26 مباراة بكل البطولات، حيث حقق خلالها الفريق الأبيض 15 فوزًا مقابل 10 تعادلات، وانتصار وحيد لبلدية المحلة في بطولة كاس مصر.

التقى الزمالك مع بلدية المحلة في 13 مباراة سابقة بالدوري قبل لقاء الليلة حقق الفارس الأبيض 9 انتصارات وانتهت 4 لقاءات بالتعادل بين الفريقين وسجل هجوم الزمالك 23 هدفا فيما تلقت شباكه 9.

وكانت المباراة الأخيرة التي جمعت بين الزمالك وبلدية المحلة في 23 فبراير عام 2008، حينما انتصر الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الحالي.

ويبحث نادي الزمالك عن استكمال انتصاراته مؤخرًا مع المدرب جوزيه جوميز، حيث حقق 3 انتصارات وتعادل وحيد خلال آخر 4 مباريات لعبها في الدوري المصري.

وفي المقابل، لم يحقق بلدية المحلة أي انتصار خلال آخر 6 مباريات خاضها في المسابقة المحلية، حيث كان آخر فوز له على حساب الداخلية، يوم 21 مايو الماضي.