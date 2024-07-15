شكرا لقرائتكم خبر عن بطل الجودو: تكريم الرئيس السيسي دليل على اهتمام الدولة بالرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد الرحمن محمد، بطل الجودو والحاصل على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للأبطال اليوم، ومنحه نوط الامتياز، دليل على اهتمام الدولة بالرياضة المصرية ودعمها.

وقال بطل الجودو ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه كان له عظيم الشرف أن ينال هذا التكريم الذى يعد بمثابة دافع معنوي كبير جعله يحقق الكثير من الانتصارات ورفع علم الدولة المصرية في جميع المحافل الدولية.

وأضاف عبد الرحمن، أنه حقق لقب دورة الألعاب الأفريقية للمرة الثانية على التوالي فى الجودو وزن 81 كيلو، وهذا يعد دافعاً لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 268 لسنة 2024 بمنح نوط الامتياز من الدرجة الأولى إلى اللاعبين واللاعبات المحققين لميداليات ذهبية فى دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بأكرا فى غانا 2024، فى لعبات رفع الأثقال والسباحة والقوى البدنية والمصارعة والكاراتيه وتنس الطاولة والتايكوندو والشطرنج والكرة الطائرة والتنس وألعاب القوى وكرة اليد والجودو.

ومن بين المكرمين احمد عاشور وسارة سمير وفريدة عثمان ومؤمن ربيع وآية هشام إسماعيل وعمر محمد عصر ومعتز بالله عطا وياسر سمير إبراهيم وميار شريف ومصطفي الجمل وبلال مسعود وعبد الرحمن السيد.

