شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تساؤلات مهمة عن الأولمبياد ومشاركة مصر قبل انطلاق دورة باريس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعيالإثنين، 15 يوليو 2024 06:15 م
تستعد البعثة المصرية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية فى باريس أواخر يوليو الجاري، ويترقب الجمهور المصري نتائج جيدة للبعثة المصرية، ونستطلع فى التقرير التالي أهم 10 أسئلة تتعلق بالدورة الأولمبية.س: متى تقام الأولمبياد؟
ج: تُقام الأولمبياد خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل فى العاصمة الفرنسية باريس.س: وماذا عن دورة الألعاب البارالمبية؟
ج: تقام دورة الألعاب البارالمبية بين 28 أغسطس والثامن من سبتمبر.س: متى تم اختيار فرنسا لاستضافة الأولمبياد؟
ج: في سبتمبر 2017، اختارت اللجنة الأولمبية الدولية باريس لاستضافة أولمبياد 2024 وتنظم باريس هذا الحدث بعد 100 عام من آخر نسخة أقيمت في العاصمة الفرنسية عام 1924.س: متى انطلقت النسخة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية؟
ج: أقيمت النسخة الأولى من الأولمبياد عام 1896 فى أثينا باليونان، وتقام الألعاب الأولمبية الصيفية كل أربع سنوات في يوليو أو أغسطس.س: وما هي الرياضات التي تظهر لأول مرة فى باريس 2024؟
ج: بريكينج ..هو نوع تنافسي من رقص البريكينج دانس الذي يجمع بين الفن والرقص بحركات بهلوانية وستظهر لأول مرة في الجدول الأولمبي في باريس 2024.س: ما هو عدد مشاركات مصر فى دورة الألعاب الأولمبية؟
ج: تعد المشاركة المقبلة الظهور رقم 22 لمصر فى دورات الألعاب الأولمبية، إذ شاركت للمرة الأولى في دورة ستوكهولم عام 1912.س: كم عدد أفراد البعثة المصرية في أولمبياد باريس؟
ج: تشارك مصر في هذه الدورة بأكبر بعثة فى تاريخها بـ 149 لاعبًا ولاعبة في 24 رياضة، بواقع 79 لاعبًا، و52 لاعبة، بالإضافة إلى لاعبي الاحتياط.س: كم لعبة جماعية مصرية تشارك في الأولمبياد المقبلة؟
ج: تشارك مصر في هذه النسخة بـ4 ألعاب جماعية هي: كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة، بالإضافة إلى الطائرة الشاطئية للسيدات.س: هل يتواجد لاعبين حصدوا ميداليات من قبل مع البعثة المصرية؟
ج: يوجد مع بعثة الفراعنة 5 لاعبين حصلوا على ميداليات أولمبية سابقة، وهم: علاء أبو القاسم (فضية)- أحمد الجندي (فضية)- سيف عيسى (برونز)- سارة سمير (برونز)- محمد إبراهيم كيشو (برونز).س: ما هو ترتيب مصر الأولمبي حسب نتائجها في الأولمبياد السابقة؟
ج: جاء ترتيب مصر الأولمبي 53 عالميًا بناءً على عدد الميداليات المحققة البالغة 38 ميدالية مقسمة إلى 8 ميداليات ذهبية و11 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية كالتالي: 14 ميدالية لرفع الأثقال، 8 ميداليات مصارعة، 4 ميداليات ملاكمة، 4 التايكوندو، 2 الجودو، 2 الغطس، 2 الكاراتيه، 1 السلاح، 1 الخماسي الحديث.
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