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10 تساؤلات مهمة عن الأولمبياد ومشاركة مصر قبل انطلاق دورة باريس

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي

الإثنين، 15 يوليو 2024 06:15 م

تستعد البعثة المصرية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية فى باريس أواخر يوليو الجاري، ويترقب الجمهور المصري نتائج جيدة للبعثة المصرية، ونستطلع فى التقرير التالي أهم 10 أسئلة تتعلق بالدورة الأولمبية.

س: متى تقام الأولمبياد؟

ج: تُقام الأولمبياد خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل فى العاصمة الفرنسية باريس.

س: وماذا عن دورة الألعاب البارالمبية؟

ج: تقام دورة الألعاب البارالمبية بين 28 أغسطس والثامن من سبتمبر.

س: متى تم اختيار فرنسا لاستضافة الأولمبياد؟

ج: في سبتمبر 2017، اختارت اللجنة الأولمبية الدولية باريس لاستضافة أولمبياد 2024 وتنظم باريس هذا الحدث بعد 100 عام من آخر نسخة أقيمت في العاصمة الفرنسية عام 1924.

س: متى انطلقت النسخة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية؟

ج: أقيمت النسخة الأولى من الأولمبياد عام 1896 فى أثينا باليونان، وتقام الألعاب الأولمبية الصيفية كل أربع سنوات في يوليو أو أغسطس.

س: وما هي الرياضات التي تظهر لأول مرة فى باريس 2024؟

ج: بريكينج ..هو نوع تنافسي من رقص البريكينج دانس الذي يجمع بين الفن والرقص بحركات بهلوانية وستظهر لأول مرة في الجدول الأولمبي في باريس 2024.

س: ما هو عدد مشاركات مصر فى دورة الألعاب الأولمبية؟

ج: تعد المشاركة المقبلة الظهور رقم 22 لمصر فى دورات الألعاب الأولمبية، إذ شاركت للمرة الأولى في دورة ستوكهولم عام 1912.

س: كم عدد أفراد البعثة المصرية في أولمبياد باريس؟

ج:  تشارك مصر في هذه الدورة بأكبر بعثة فى تاريخها بـ 149 لاعبًا ولاعبة في 24 ، بواقع 79 لاعبًا، و52 لاعبة، بالإضافة إلى لاعبي الاحتياط.

س: كم لعبة جماعية مصرية تشارك في الأولمبياد المقبلة؟

ج: تشارك مصر في هذه النسخة بـ4 ألعاب جماعية هي: كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة، بالإضافة إلى الطائرة الشاطئية للسيدات.

س: هل يتواجد لاعبين حصدوا ميداليات من قبل مع البعثة المصرية؟

ج:  يوجد مع بعثة الفراعنة 5 لاعبين حصلوا على ميداليات أولمبية سابقة، وهم: علاء أبو القاسم (فضية)- أحمد الجندي (فضية)- سيف عيسى (برونز)- سارة سمير (برونز)- محمد إبراهيم كيشو (برونز).

س: ما هو ترتيب مصر الأولمبي حسب نتائجها في الأولمبياد السابقة؟

ج: جاء ترتيب مصر الأولمبي 53 عالميًا بناءً على عدد الميداليات المحققة البالغة 38 ميدالية مقسمة إلى 8 ميداليات ذهبية و11 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية كالتالي: 14 ميدالية لرفع الأثقال، 8 ميداليات مصارعة، 4 ميداليات ملاكمة، 4 التايكوندو، 2 الجودو، 2 الغطس، 2 الكاراتيه، 1 السلاح، 1 الخماسي الحديث.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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