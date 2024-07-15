شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تساؤلات مهمة عن الأولمبياد ومشاركة مصر قبل انطلاق دورة باريس والان مع تفاصيل الخبر

تستعد البعثة المصرية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية فى باريس أواخر يوليو الجاري، ويترقب الجمهور المصري نتائج جيدة للبعثة المصرية، ونستطلع فى التقرير التالي أهم 10 أسئلة تتعلق بالدورة الأولمبية.

س: متى تقام الأولمبياد؟

ج: تُقام الأولمبياد خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل فى العاصمة الفرنسية باريس.

س: وماذا عن دورة الألعاب البارالمبية؟

ج: تقام دورة الألعاب البارالمبية بين 28 أغسطس والثامن من سبتمبر.

س: متى تم اختيار فرنسا لاستضافة الأولمبياد؟

ج: في سبتمبر 2017، اختارت اللجنة الأولمبية الدولية باريس لاستضافة أولمبياد 2024 وتنظم باريس هذا الحدث بعد 100 عام من آخر نسخة أقيمت في العاصمة الفرنسية عام 1924.

س: متى انطلقت النسخة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية؟

ج: أقيمت النسخة الأولى من الأولمبياد عام 1896 فى أثينا باليونان، وتقام الألعاب الأولمبية الصيفية كل أربع سنوات في يوليو أو أغسطس.

س: وما هي الرياضات التي تظهر لأول مرة فى باريس 2024؟

ج: بريكينج ..هو نوع تنافسي من رقص البريكينج دانس الذي يجمع بين الفن والرقص بحركات بهلوانية وستظهر لأول مرة في الجدول الأولمبي في باريس 2024.

س: ما هو عدد مشاركات مصر فى دورة الألعاب الأولمبية؟

ج: تعد المشاركة المقبلة الظهور رقم 22 لمصر فى دورات الألعاب الأولمبية، إذ شاركت للمرة الأولى في دورة ستوكهولم عام 1912.

س: كم عدد أفراد البعثة المصرية في أولمبياد باريس؟

ج: تشارك مصر في هذه الدورة بأكبر بعثة فى تاريخها بـ 149 لاعبًا ولاعبة في 24 رياضة، بواقع 79 لاعبًا، و52 لاعبة، بالإضافة إلى لاعبي الاحتياط.

س: كم لعبة جماعية مصرية تشارك في الأولمبياد المقبلة؟

ج: تشارك مصر في هذه النسخة بـ4 ألعاب جماعية هي: كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة، بالإضافة إلى الطائرة الشاطئية للسيدات.

س: هل يتواجد لاعبين حصدوا ميداليات من قبل مع البعثة المصرية؟

ج: يوجد مع بعثة الفراعنة 5 لاعبين حصلوا على ميداليات أولمبية سابقة، وهم: علاء أبو القاسم (فضية)- أحمد الجندي (فضية)- سيف عيسى (برونز)- سارة سمير (برونز)- محمد إبراهيم كيشو (برونز).

س: ما هو ترتيب مصر الأولمبي حسب نتائجها في الأولمبياد السابقة؟

ج: جاء ترتيب مصر الأولمبي 53 عالميًا بناءً على عدد الميداليات المحققة البالغة 38 ميدالية مقسمة إلى 8 ميداليات ذهبية و11 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية كالتالي: 14 ميدالية لرفع الأثقال، 8 ميداليات مصارعة، 4 ميداليات ملاكمة، 4 التايكوندو، 2 الجودو، 2 الغطس، 2 الكاراتيه، 1 السلاح، 1 الخماسي الحديث.