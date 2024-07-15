شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتسبب سياسة جوزيه جوميز فى تقليل صفقات الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ البرتغالي جوزيه جوميز ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، في اتباع سياسة الاعتماد تدريجيًا على عدد من اللاعبين الناشئين، خاصة فى ظل الابتعاد عن المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم.

جوميز استغل ابتعاد الزمالك عن المنافسة وبدأ الالتفات للاعبين المميزين في قطاع الناشئين، وبالفعل صعد المدير الفني عددا من الناشئين الذين قدموا مستوى جيدا، حينما أتيحت لهم فرصة المشاركة، أمثال المدافع أحمد مجدي، والمهاجم أحمد عبد الرحيم إيشو، بجانب عمار ياسر ومحمد السيد.

اعتماد جوميز على الناشئين سيكون بادرة أمل للزمالك، حيث لن تكون الإدارة مجبرة على إبرام عدد كبير من الصفقات في ظل امتلاك تلك المواهب، أو العمل على خروج هؤلاء اللاعبين على سبيل الإعارة لاكتساب الخبرات اللازمة، وبالمقابل المادي من تلك الإعارات يتم إبرام الصفقات المطلوبة.

ويعمل جوزيه جوميز الفترة الحالية على تجهيز أكبر عدد من الناشئين لتحديد الصفقات التي سيكون في حاجة لها فور حل أزمة إيقاف القيد التي تعرقل إدارة نادى الزمالك في الوقت الحالي، ناشئين الزمالك الصاعدين قد يكونوا خير دعم للفريق وهو الأمر الذى قد يتسبب في تقليل عدد صفقات الزمالك في المرحلة المقبلة حال حل أزمة القيد.