شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة واللجنة الأولمبية يشكران الرئيس السيسى بعد تكريم الحاصلين على ميداليات بطولة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومجلس ادارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، ورؤساء الاتحادات الرياضية المصرية عن المنظومة الرياضية ورياضي مصر ، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد الاجتماع التكريمي من الرئيس الداعم الأول لشباب ورياضي مصر، متمنين له كامل التوفيق في رسالته السامية في تطوير الجمهورية الجديدة، واعدين ببذل أقصى جهد بما يأمله الرئيس السيسى لشبابه وأولاده رياضي مصر.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبين والمدربين، الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية، تكريماً لهم.

وفى كلمة له، رحب الرئيس السيسى باللاعبين والمدربين، الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية، معربًا عن سعادته بلقائهم، قائلًا:" ألف مبروك وبهنيكم على اللي حققتوه".

وقال الرئيس السيسى:" انتم فرحتوا كل الناس، وكل المصريين اللي شافوا النتايج اللي انتم حققتوها، واللي ممكن كمان ربنا يوفقنا ونحققها فى باريس بيكم برضو إن شاء الله وبزمايلكم اللي موجودين هنا أو اللي موجودين في المعسكرات الرياضية برة، ربنا يوفقهم".

ووجه الرئيس السيسى الشكر للأبطال باسمه وباسم كل المصريين، كما وجه الشكر لكل المشرفين والقائمين من أجهزة إدارية وفنية، مؤكدًا أن هذا الجهد كبير جدًا، وأن الرياضة تعكس مدى تحضر الدول والشعوب، وكلما كان هناك نجاح وتفوق وميداليات أكثر، فإن النتيجة تعكس قدرة الدولة على المنافسة، وكلما حققت ميداليات أكثر كلما كانت قدرة الدولة عالية.

وقال الرئيس السيسى، أن مصر لديها عدد سكان كبير، وبالتالى فإن الفرصة سانحة لدينا لكى يكون لدينا لاعبين متميزين دوليين، موضحًا "لأن عندنا حجم شباب كبير لو خد فرصته.. والكلام ده لينا كلنا ولكل مهتم بالرياضة لو الشباب خد فرصته ويبقى عنده فرصة فى لعبة معينة مش شرط كرة القدم فقط لكن فى أي من الألعاب".

وأضاف الرئيس: "مش عايز أطول عليكم، أنا سعيد إن انتوا موجودين معانا النهارده، وسعيد باللي حققتوه في أفريقيا، وهبقي سعيد أكتر أو هنبقي كلنا سعداء أكتر باللي ممكن ربنا سبحانه وتعالي.. لأن طبعا المنافسة على مستوي العالم أكبر كتير من أفريقيا، وطبعا دول متقدمة جدًا في مجال الرياضة بتبقي موجودة، وبالتالي لو النتائج كويسة دا معناه إن احنا ماشيين في الطريق السليم".

وشدد الرئيس السيسى، على أنه رغم حرصنا الحصول علي ميداليات وبطولات وكلام من هذا القبيل، لكن دائمًا يبقي الأسلوب وتقديم أنفسنا بشكل يليق بمصر، مضيفًا:"يعني لو أنا النهارده لاعب أو لاعبه موجودة خارج الدولة أو حتى داخل الدولة وكنت حريص جدًا إن أنا في ممارساتي وسلوكياتي كلها تعكس حجم كبير من التحضر والقيم الرفيعة".

وتابع:"صدقوني بغض النظر عن النتائج، يعني بغض النظر عن إننا نحصل على نتيجة كويسة، لكن ده جزء مهم جدا من فضلكم مهم أوي ان احنا كلنا نبقي حريصين عليه، اللي هو المنافسة الشريفة وأخلاق الرياضة المحترمة، خلوا بالكم من النقطة دي أوي، لأن ده بيبقي محل تقييم من الناس اللي بتشوفنا، وجزء كبير من الموضوع إن الناس تشوف الناس دي سلوكياتها إيه؟ وأخلاقياتها ايه؟، مش بس نتائج اللعبة".

واختتم الرئيس السيسى كلمته بقوله: "مرة تانية بقولكم ألف مبروك وأهلا وسهلاً، سعيد باللي انتوا حققتوه، ويارب يوفقكم، ومش هنسي أقولكم إن انتوا وجهوا بالنيابة عني الشكر لأسركم اللي هي ساهمت مساهمة كبيرة جدا فاللي انتوا وصلتوله.. شكرا جزيلًا".

كلمة الرئيس لأبطال بطولة الألعاب الأفريقية

صورة تذكارية جمعت الرئيس السيسى وأبطال بطولة الألعاب الأفريقية

الرئيس يتحدث إلى الأبطال

صورة تذكارية للرئيس السيسى مع ابطال بطولة الألعاب الأفريقية

أبطال بطولة الألعاب الأفريقية مع الرئيس

الرئيس فى صورة تذكارية مع أبطال بطولة الألعاب الأفريقية

كلمة الرئيس لأبطال بطولة الألعاب الأفريقية

صورة تذكارية جمعت الرئيس السيسى وأبطال بطولة الألعاب الأفريقية

الرئيس يتحدث إلى الأبطال

صورة تذكارية للرئيس السيسى مع ابطال بطولة الألعاب الأفريقية

أبطال بطولة الألعاب الأفريقية مع الرئيس

الرئيس فى صورة تذكارية مع أبطال بطولة الألعاب الأفريقية