شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة رفع الأثقال تغادر إلى فرنسا غداً استعداداً لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف علاء حسن، المدير الفنى لمنتخبات رفع الأثقال، عن سفر بعثة المنتخب إلى فرنسا فى العاشرة صباح غد، الثلاثاء، استعدادا لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يدخل منتخب رفع الأثقال معسكرا حتى انطلاق المحفل الأوليمبى، حيث يتحمل تكاليفه الاتحاد الأفريقى للعبة .

وتأهل منتخب رفع الأثقال إلى أولمبياد باريس بكل من اللاعبين، كريم كحلة وعبد الرحمن محمد وسارة سمير ونعمة سعيد وحليمة عبد العظيم.

وتستعد المنتخبات المصرية للمشاركة فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام فى الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس بفرنسا.

وبدأت مصر تحقيق الميداليات فى دورة الألعاب الأولمبية عام 1928 بأمستردام بمشاركة المنتخبات المصرية، والتى شاركت بعدة ألعاب، منها رفع الأثقال، وعلى رأس هذا المنتخب اللاعب السيد نصير، والذى كان يبلغ من العمر 23 عاما.

وتعد هذه الدورة أول ظهور للسيد نصير ونجح في تحقيق الفوز بالميدالية الذهبية برقم 355.5 برفع 100 ضغط و110 خطف و147.5 نتر، ليكون أول مصرى وأفريقى وعربى يفوز بميدالية ذهبية فى الألعاب الأولمبية.