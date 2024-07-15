شكرا لقرائتكم خبر عن جنة عليوة تعلن قبول اعتذار شهد سعيد والتنازل عن القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جنة عليوة لاعبة الدراجات آخر تطورات أزمتها مع زميلتها شهد سعيد، قائلة، «أنا قبلت اعتذار شهد سعيد، خلاص مفيش حاجة وراضية بالقرار، طبعا الرئيس النهارده تحدث عن القيم والأخلاق الرياضة دي حاجة مهمة أوي، كمان حابة أشكر وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية كمان».

وأضافت جنة عليوة، فى تصريحات تليفزيونية، «بجد أنا مسمحاها ومفيش أي حاجة معاها، وأتمنى أنها تكلمني ومفيش أي حاجة خلاص مع شهد، وطالما أنا سامحتها خلاص مفيش قضية ولا حاجة».

وتابعت جنة عليوة، « مفيش مشكلة خالص مع شهد واتمنى ليها التوفيق في حياتها الرياضية، وكمان اتمنى التوفيق للبعثة المصرية في أولمبياد باريس».

وأكملت جنة عليوة، «أنا حسمت قراري بقبول الاعتذار بعد بيان عدم مشاركة شهد في أولمبياد باريس، الحمد لله مرة تانية وراضية بقرار الصلح والتنازل عن القضية».

ووجهت جنة عليوة رسالة إلى شهد سعيد قائلة، «والله أنا بتنمالك التوفيق وأتمنى تشاركي في أولمبياد 2028».