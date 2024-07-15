شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاضل بين 3 لاعبين فى الدوري السويسري لتدعيم الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يكثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع عدد من المهاجمين الأجانب، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، باعتبار أن مركز رأس الحربة على رأس أولويات مارسيل كولر المدير الفني فى خطة تدعيمات الفريق الأحمر بالموسم الجديد.

ويفاضل مسئولو النادي الأهلي بين 3 لاعبين أجانب يلعبون في الدوري السويسري لاختيار مهاجم الأهلي الجديد من بينهم، هم سيلفر جانفولا لاعب يانج بويز السويسري، وزميله بالفريق إيليا ميشاك، وجوناثان أوكيتا لاعب زيورخ السويسري.

ويرغب الأهلي في تدعيم مركز رأس الحربة بمهاجم أجنبي سوبر بدلا من الفرنسي أنتوني موديست الذي رحل عن الفريق الأحمر منذ نهاية يونيو الماضي، والذي لم ينجح في إثبات نفسه مع الفريق الأحمر، ولم يقدم العروض التي تؤهله للبقاء في قلعة الجزيرة.



أوكيتا، صاحب الـ 27 عامًا، يرتبط بعقد مع إف سي زيوريخ حتى نهاية موسم 2025 المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادى زيورخ السويسرى ترحب بالاستغناء عن خدمات جوناثان أوكيتا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتبلغ القيمة التسويقية لجوناثان أوكيتا مليوني يورو، خاصة أنه ثالث أغلى لاعب في فريقه، وانضم أوكيتا لفريق زيوريخ فى 2022 قادما من نيخيمين الهولندي فى صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الفريق ، يلعب أوكيتا وطوله 181 سم فى مركز الجناح الأيسر المهاجم كما يجيد اللعب فى مركز الجناح الأيمن المهاجم ولعب كمهاجم صريح ومهاجم متأخر من قلب وهو مولود في كولونيا بالكونغو الديمقراطية فى 5 أكتوبر 1996 وعمره 27 عاما.



وخلال الموسم الماضى، شارك أوكيتا مع زيوريخ فى 38 مباراة وساهم خلالها فى 15 هدفا، حيث سجل 12 هدفا وصنع 3 ، ومنذ انضمامه للفريق السويسري لعب أوكيتا 78 مباراة وساهم خلالها فى 26 هدفا، حيث سجل 20 هدفا وصنع 6 آخرين ، وإجمالا خلال مسيرته لعب أوكيتا 278 مباراة مع مختلف الأندية سجل خلالها 75 هدفا وصنع 45 ، وتألق أوكيتا مع فريق نيخيمين الهولندى خلال مشاركته فى 136 مباراة حيث سجل 36 هدفا وصنع 31 اخرين.

فيما نجح اللاعب الكونغولي سيلفر جانفولا، في المساهمة مع فريقه في 15 هدفا، حيث سجل 12، وصنع 3 أخرى بمختلف البطولات، هذا الموسم، بعد مشاركته في 49 مباراة.



بينما يلعب الكونغولي ميشاك إيليا صاحب ال 25 عام في مركز الجناح الأيمن بالإضافة إلى مركز المهاجم الصريح.



وأحرز الكونغولي ميشاك إيليا مع فريق يانج بويز في الموسم الحالي 4 أهداف وذلك خلال مشاركته في 12 لقاء، وفي الموسم الماضي لعب 43 لقاء مع يانج بويز وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصنع 9 أهداف آخرى.