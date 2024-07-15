شكرا لقرائتكم خبر عن الجباس ومروان فى هجوم بيراميدز أمام النصر بكأس مصر وإكرامى فى حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ، تشكيل مباراة نادي النصر في إطار بطولة كأس مصر، ويحل نادي النصر القاهري ضيفا على بيراميدز في الثامنة مساء الاثنين باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - يوسف أسامة نبيه

خط الهجوم: دودو الجباس - مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - يوسف نادر - أحمد سامي - بلاتي توريه - إسلام عيسى - مهند لاشين - صامويل أومسا - فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

فيما يضم تشكيل النصر كلاً من..

حراسة المرمى: محمد جمال

خط الدفاع: إسلام عادل - حسن حسين - محمود مدحت - محمود جمعة

خط الوسط: محمد بديع - على فكرى - محمود عيد - محمد منير

خط الهجوم: عبد الرحمن ميسى - سيد شعبان