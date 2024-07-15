شكرا لقرائتكم خبر عن وائل السيد مديرًا فنيًا لقطاع الكرة النسائية بالأهلي ونائبا ليبوف والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادي الأهلي على تعيين وائل السيد، مدير قطاع الناشئات بنادي وادي دجلة لكرة القدم النسائية، والمدير الفني للفريق الأول بالنادي الدجلاوي للسيدات، مديرًا ومشرفًا فنيًا لقطاع الكرة النسائية بالأهلي، ونائب المدير الفني للفريق الأول الفرنسي ديميتري ليبوف للشئون الفنية، ضمن خطة المارد الأحمر للنهوض بملف الكرة النسائية، حسب المقترح المقدم من قبل شادي محمد مدير جهاز الكرة النسائية بالنادي.

وأسند مسئولو الأهلي مسئولية الإشراف العام، على القطاع النسائي ومراحل الناشئات إلى وائل السيد، نظرًا لخبرته الكبيرة في هذا المنصب والذي حقق خلاله نجاحات عديدة، آملين في تكوين وقاعدة ناشئات عريضة لفرق القطاع، حتى تكون نواة وامتدادًا للفريق الأول بالقلعة الحمراء.

وائل السيد عمل داخل فريق وادي دجلة لكرة القدم النسائية، لمدة 15 عامًا منهم 12 موسم مدرب عام حقق خلالهم 11 بطولة دوري ممتاز، بالإضافة لـ 5 كئوس وعدد من البطولات الخارجية الودية، هذا وبجانب العمل 3 سنوات مدير فني حقق خلالهم 3 نسخ من بطولة الدوري النسائي، ونسخة كأس مصر وكأس السوبر المصري، بخلاف التتويج ببطولة شمال إفريقيا للسيدات، والمشاركة في نسختين من بطولة دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية، وكان أحد مؤسسي فريق مصر المقاصة للسيدات سابقًا، والذي أصبح حاليًا فريق وادي دجلة، وظهر للنور للمرة الأولى في موسم 2007-2008.

وأخطر مسؤولو النادي الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم بمشاركة ثلاث فرق، في مسابقات كرة القدم النسائية المختلفة بداية من الموسم الكروي المقبل، وهم "الفريق الأول- الشابات- الناشئات"، تماشيا مع قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم" كاف، من أجل الحصول على رخصة الأندية المحترفة.