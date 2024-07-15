شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن مواعيد اختبارات الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن شادي محمد، رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي ، مواعيد الاختبارات الخاصة بموسم 2024/2025 للأعمار السنية 15 و18 سنة أيام الأربعاء والخميس والجمعة 17 و18 و19 /7/2024، على ملاعب النادي بفرع القاهرة الجديدة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن اليوم، الإثنين، تعيين الفرنسي ديميتري لوبوف مديرًا فنيًّا لفريق الكرة النسائية لمدة ثلاث سنوات، حيث يحضر للقاهرة خلال أيام لاستلام المهمة بالتنسيق مع شادي محمد، استعدادًا للموسم الجديد.

وأعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات، تعيين الفرنسي ديميتري لوبوف مديرًا فنيًّا لفريق الكرة النسائية لمدة ثلاث سنوات. وقال إن لوبوف سوف يحضر للقاهرة خلال أيام لاستلام المهمة والتنسيق مع شادي محمد، رئيس جهاز الكرة النسائية، استعدادًا للموسم الجديد.

ديمتري ليبوف يمتلك سيرة ذاتية قوية، ويبلغ من العمر 40 عامًا ولد 20 يناير من عام 1984، وسبق وعمل مع أندية ليون الفرنسي ونابولي الإيطالي وبوردو الفرنسي، كما كان له تجربة مع منتخب المغرب للناشئات والشابات، ورحل عن منتخب المغرب الشقيق نهاية شهر مايو الماضي.