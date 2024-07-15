شكرا لقرائتكم خبر عن عمار ياسر وحازم أسامة يقودان هجوم الزمالك فى مواجهة بلدية المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بلدية المحلة المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الإثنين باستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – حسن أبو المعاطي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – ترافيس موتيابا.

خط الهجوم: حازم أسامة – ناصر منسي – عمار ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وأحمد رفاعي ومحمد عاطف و سيف جعفر ومهاب ياسر وناصر ماهر وعبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي.