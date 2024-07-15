شكرا لقرائتكم خبر عن وصول فريق بلدية المحلة استاد القاهرة لمواجهة الزمالك بعد عطل فى الحافلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق بلدية المحلة إلى استاد القاهرة الدولى، استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم الإثنين في إطار المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووصل فريق بلدية المحلة إلى استاد القاهرة بعد حدوث عطل فى حافلة الفريق أثناء توجهها إلى ملعب المباراة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 26.

فيما يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة جمعها من 29 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 18 مباراة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 55.