شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى يعلن تشكيل بلدية المحلة لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد كشرى المدير الفنى لفريق بلدية المحلة، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الإثنين باستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: نور الزموري – أحمد العش – أحمد رضا – أحمد كهربا

خط الوسط: محمد صابر – وحيد محسن - بنجامين إينوك – إبراهيم شتا

خط الهجوم: حمزة مجدي - حسام أشرف

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمود ماهر ومحمد أشرف وإيمانويل وإسلام مرزوق ومحمد عبد الرازق والسيد عوض وحسام حسن وأحمد عتمان وماجد هاني.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 26.

فيما يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة جمعها من 29 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 18 مباراة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 55.