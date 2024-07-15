شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الجمل: تكريم الرئيس السيسى للرياضيين حافز قوى لهم قبل أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

أبدى مصطفى الجمل لاعب منتخب العاب القوى، والمتأهل إلى أوليمبياد باريس 2024، عن سعادته بتكريمه اليوم ومنحه نوط الامتياز من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مصطفى الجمل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الرئيس السيسى وجه الشكر إلى اللاعبين على النتائج التى تم تحقيقها فى دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت مارس الماضى.

وأضاف الجمل أن هذا التكريم بمثابة حافز قوى للاعبين لبذل أقصى جهد الفترة المقبلة فى البطولات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى قال للاعبين إنه ينتظر المزيد من الإنجازات فى الدورة الأولمبية المقبلة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 268 لسنة 2024 بمنح نوط الامتياز من الدرجة الأولى إلى اللاعبين واللاعبات المحققين لميداليات ذهبية فى دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بأكرا فى غانا 2024، فى لعبات رفع الأثقال والسباحة والقوى البدنية والمصارعة والكاراتيه وتنس الطاولة والتايكوندو والشطرنج والكرة الطائرة والتنس وألعاب القوى وكرة اليد والجودو.

ومن بين المكرمين أحمد عاشور وسارة سمير وفريدة عثمان ومؤمن ربيع وآية هشام إسماعيل وعمر محمد عصر ومعتز بالله عطا وياسر سمير إبراهيم وميار شريف ومصطفى الجمل وبلال مسعود وعبد الرحمن السيد.