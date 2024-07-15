شكرا لقرائتكم خبر عن سارة عمرو بطلة سلاح الشيش.. أصغر لاعبة بالبعثة المصرية بأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر سارة عمرو لاعبة المنتخب المصري لسلاح الشيش سيدات، أصغر لاعبة مصرية تشارك في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث إنها مواليد عام 2010 وتبلغ من العمر 14 عامًا.

تشارك سارة عمرو في دورة الألعاب الأولمبية بمنافسات الفرق لسلاح الشيش سيدات بجانب كل من: "يارا الشرقاوي، ملك ماهر، ونهى هاني".

وحققت سارة عمرو العديد من الإنجازات بالرغم من صغر سنها، حيث حصلت على الميدالية الذهبية في كأس مصر "2" لسلاح الشيش فردي عمومي سيدات، بالإضافة إلى المركز الأول في كأس مصر "1" لسلاح الشيش فردي عمومي سيدات، والمركز الأول في كأس مصر لسلاح الشيش تحت 20 سنة.

بالإضافة إلى حصولها على الميدالية الذهبية في البطولة الأفريقية التي أقيمت بالمغرب وذلك بمنافسات الفرق.

وحصدت سارة المركز السادس في بطولة العالم لسلاح الشيش فردي تحت 17 سنة والتي أقيمت بالسعودية، بالإضافة إلى حصولها على المركز الثالث عشر في بطولة العالم تحت 20 سنة.

وبفضل هذه الانجازات المحلية والأفريقية والعالمية تم اختيار سارة عمرو لتشارك في دورة الألعاب الأولمبية ضمن بعثة المنتخب المصري للسلاح.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًا ولاعبة أساسيا و 16 لاعبًا احتياطيًا، بإجمالي 164 لاعبًا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في باريس على مستوى العرب وأفريقيا.