شكرا لقرائتكم خبر عن معتز عاشور يكشف رسالة الرئيس السيسى للأبطال قبل أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

كشف معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة، عن الرسالة التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إلى الأبطال قبل أولمبياد باريس 2024، وذلك خلال تكريم أبطال دورة الألعاب الأفريقية ومنحهم نوط الامتياز.

وقال معتز عاشور، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الرئيس السيسى بدأ بالشكر للاعبين على النتائج التى تم تحقيقها خلال دورة الألعاب الأفريقية، وطالب بالمزيد من الإنجازات الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس الاتحاد أن الرئيس السيسى قال إن السلوك الرياضى أهم من النتائج، ونقف خلف اللاعبين وندعمهم لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات.

وتوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومجلس ادارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، ورؤساء الاتحادات الرياضية المصرية عن المنظومة الرياضية ورياضي مصر ، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد الاجتماع التكريمي من الرئيس الداعم الأول لشباب ورياضي مصر، متمنين له كامل التوفيق في رسالته السامية في تطوير الجمهورية الجديدة، واعدين ببذل أقصى جهد بما يأمله الرئيس السيسى لشبابه وأولاده رياضي مصر.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبين والمدربين، الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية، تكريماً لهم.