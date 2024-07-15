حافلة الزمالك تصل ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الكلية الحربية، استعداداً لخوض مباراة بلدية المحلة، المقرر لها مساء اليوم الإثنين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق الأبيض وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للمباراة المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلدية المحلة في التاسعة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الكلية الحربية، استعداداً لخوض مباراة بلدية المحلة، المقرر لها مساء اليوم الإثنين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق الأبيض وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للمباراة المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلدية المحلة في التاسعة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.