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حافلة الزمالك تصل ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة

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ياسر رشاد - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الكلية الحربية، استعداداً لخوض مباراة بلدية المحلة، المقرر لها مساء اليوم الإثنين في إطار مسابقة الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق الأبيض وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للمباراة المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلدية المحلة في التاسعة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الكلية الحربية، استعداداً لخوض مباراة بلدية المحلة، المقرر لها مساء اليوم الإثنين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق الأبيض وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للمباراة المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلدية المحلة في التاسعة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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