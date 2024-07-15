جيرو يعتزل اللعب الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو اعتزاله اللعب الدولي خلال اللحظات القليلة الماضية، بعد الرسالة العاطفية التي نشرها عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وقال جيرو: "حانت اللحظة المخيفة لحظة توديع المنتخب الفرنسي، بعد ست سنوات من الفوز بكأس العالم وكان ذلك في 15 يوليو 2018".

وتابع: "تومض الذكريات، في 12 يوليو 1998 كان عمري 12 عاماً وفي مساء التتويج وعدت نفسي أنني سأصبح بطلاً للعالم يوما ما".

وأكمل: "وبعد 13 عاماً، تحديداً في 11 نوفمبر من عام 2011 أصبح هذا الحلم حقيقة، ياله من فخر بارتداء هذا القميص الأزرق وتمثيل فرنسا".

وأضاف: "بانضمامي لهذا الفريق وجدت عائلة ثانية، تضم اللاعبين والموظفين، لقد دعمنا بعضنا البعض بالأفراح وخيبات والأمل، في الانتصارات والهزائم، في الضحك والدموع، لكننا كنا دائما متحدين وداعمين، وأصبحنا مجموعة من الأصدقاء".

وأكمل: "كما أود أن أشكر جميع الأشخاص الذين كانوا وراء الكواليس".

وأضاف: "مسيرتي مع المنتخب الفرنسي لم تكن دائماً سلسة، كنت أشك في بعض الأحيان، وعانيت أيضاً من النقد، لكن في أعماقي لم أتوقف عن الإيمان لقد ساعدني العمل والتواضع والصلاة على تجاوز الأوقات الصعبة".

وأتم جيرو: "بفضل الدعم الذي لا يتزعزع من زوجتي وأطفالي الأربعة الرائعين وجدت دائماً القوة التي أقاتل من أجلها وعدت أقوى في كل مرة".