التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة الزمالك وبلدية المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل السلبي بدون أهداف على مجريات الشوط الأول من مباراة الزمالك أمام بلدية المحلة، ضمن منافسات الدوري العام المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وكانت مواجهة الزمالك وبلدية المحلة قد انطلقت في تمام التاسعة من مساءًا، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

وسيطر لاعبي الزمالك على مجريات الشوط الأول، حيث جاءت نسبة الاستحواذ 63%، مقابل 37% لصالح بلدية المحلة.

ولم يستطع لاعبي تسجيل أي أهداف خلال مجريات الشوط الأول على الرغم من السيطرة الكبيرة خلال هذا الشوط.

وحال انتهت مواجهة الزمالك وبلدية المحلة بهذه النتيجة، فأن الزمالك سيحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما سيحتل بلدية المحلة المركز الـ 16 بـ 24 نقطة.

وكان الزمالك قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

الدفاع : سيد عبد الله "نيمار" – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – حسن أبو المعاطي.

الوسط : محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – ترافيس موتيابا.

الهجوم : حازم أسامة – ناصر منسي – عمار ياسر.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كلاً من:

محمد عواد وأحمد رفاعي ومحمد عاطف و سيف جعفر ومهاب ياسر وناصر ماهر وعبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي.