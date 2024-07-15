شوط أول سلبي بين الزمالك ضد بلدية المحلة في الدوري

انتهى الشوط الأول من مواجهة الزمالك أمام بلدية المحلة، سلبيًا بدون أهداف ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيطر نادي بلدية المحلة على أغلب مجريات المباراة دون تسجيل أي أهداف.

ويحتل نادي الزمالك المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 44 نقطة من 25 مباراة خاضهم بواقع 13 انتصارًا و5 تعادلات، بينما تلقى الهزيمة في 7 مباريات.

بينما يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر بجدول الترتيب، وذلك برصيد 23 نقطة من 29 مباراة خاضهم الفريق في المسابقة حتى الآن.

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وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : سيد عبد الله “نيمار” – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – حسن أبو المعاطي.

خط الوسط : محمد أشرف “روقا” – محمد السيد – ترافيس موتيابا.

خط الهجوم : حازم أسامة – ناصر منسي – عمار ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد عواد وأحمد رفاعي ومحمد عاطف و سيف جعفر ومهاب ياسر وناصر ماهر وعبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي.