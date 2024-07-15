نادٍ مفاجأة يقترب من ضم الشناوي حارس الاهلي

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب حارس مرمى منتخب مصر والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي محمد الشناوي من الدوري السعودي في الفترة الحالية.

وكانت قد أشارت بعض التقارير في الأونة الآخيرة أن ناديي الاتحاد والوحدة يسعوا للتعاقد مع محمد الشناوي حارس الاهلي.

ووفقًا لصحيفة اليوم الرياضية، فإن نادي الاهلي قد تلقى عرضاً رسميًا من صفوف نادي الوحدة، من أجل انضمام الشناوي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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وتابعت الصحيفة أن محمود الخطيب رئيس نادي الاهلي قد عقد جلسة حاسمة مع الشناوي، حيث أبلغه الأخير برغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، بعد مسيرة امتدت لأكثر من ثمانية مواسم داخل جدران القلعة الحمراء.

يذكر أن نادي الوحدة كان يصارع على الهبوط الموسم الماضي، حيث أنهى في المركز الثالث عشر من الدوري السعودي لينجو في الأمتار الأخيرة من السقوط لدوري يلو للدرجة الأولى.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيرة مودرن فيوتشر غدًا الثلاثاء في منافسات الدوري المصري.