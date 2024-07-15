بيراميدز يفوز بنتيجة كبيرة على النصر ويتأهل إلى دور الـ16 في كأس مصر

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تحقيق الفوز أمام نظيره النصر بنتيجة ثقيلة في دور الـ32 من كأس مصر.

وفاز بيراميدز بأربعة أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره النصر، في المباراة التي أقيمت اليوم على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي.

وتأهل فريق بيراميدز إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر بعد الفوز على النصر، ليواجه أبو قير للأسمدة.

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افتتح التهديف، يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 10، ثم أضاف مروان حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 22 من صناعة محمد رضا بوبو.

وأحرز مروان حمدي الهدف الثالث في الدقيقة 37 من صناعة يوسف أسامة نبيه، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني، سجل مروان حمدي الهدف الرابع في الدقيقة 51 من صناعة محمود عبدالحفيظ زلاكة، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز برباعية نظيفة.